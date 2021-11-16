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Babasını satırla öldürdü, sözleri şoke etti: ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık

Adana'nın Seyhan ilçesinde cezaevinden çıkan Sefa Kürçe, babasını satır darbeleriyle yaralayıp ölümüne neden oldu. Polise giderek teslim olan Kürçe, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken " Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık" ifadelerini kullanarak şoke etti.

Babasını satırla öldürdü, sözleri şoke etti: ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık

Alınan bilgilere göre kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren Sefa Kürçe, bir süre sonra sonra cezaevinden izinli çıktıktan sonra babası Cabbar Kürçe (64) ile yaşamaya başladı. Seyhan ilçesinde Sümer Mahallesi’ndeki evde Sefa Kürçe (39) 14 Kasım Pazar günü saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle babasına satırla saldırarak yaraladı. Başından ve boynundan ağır yaralanan Cabbar Kürçe'yi kanlar içerisinde bulan eşi Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

Babasını satırla öldürdü, sözleri şoke etti: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

OLAY YERİNE GELDİ, TESLİM OLDU

Yapılan ihbarın ardından olayın yaşandığı adrese çok sayıda  polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği tespit etti. Katil zanlısı oğul Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cabbar Kürçe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamazken sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındıktan sonra toprağa verildi. 

Babasını satırla öldürdü, sözleri şoke etti: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için  Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin cinayete ilişkin sorularına," Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.

Adliyeye sevk edilen Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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