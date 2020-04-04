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  3. Babasını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı

Babasını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Babasını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğankaya Mahallesi'nde İ.A. (20), evlerinde tartıştığı babası Sami A.'yı (52) tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA




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