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  3. Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)

Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)

Samsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Samsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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