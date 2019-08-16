Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)
Samsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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