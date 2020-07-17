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  3. Babasının elini bıraktı! Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Babasının elini bıraktı! Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçtiği sırada babasının elini bırakarak yola fırlayan 5 yaşındaki bir çocuğa minibüs çarptı. Minibüs altında kalmaktan şans eseri kurtulan çocuğa çarpıp kaçan sürücü için çalışmalar başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde  yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk daha sonradan kalkıp kaldırıma çıktı. O anlar ise iş yeri kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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17 Temmuz 2020 Cuma 12:26

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