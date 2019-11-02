Babasının emekli parasını çalan oğul yakalandı

Eskişehir'de, babasına ait emekli parasını çaldığı öne sürülen şüpheli ve iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay Büyükdere Mahallesi Allıturna Sokak'ta yaşandı. Polise başvuran Ramazan Y. evinin bahçesindeki kömürlükte sakladığı emekli parası olan 60 bin liranın çalındığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gerçekleştirdikleri geniş çaplı araştırma ve incelemede olayı Ramazan Y.'nin oğlu U.Y. (17) ve iki arkadaşı T.K. (17) ile B.K.'nın (17), gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada çalınan para bulunarak polis ekiplerince Ramazan Y.'ye teslim edildi.

Kaynak: İHA