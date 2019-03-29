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  3. Babasının eve kilitlediği iddia edilen Bahar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Babasının eve kilitlediği iddia edilen Bahar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Babasının eve kilitlediği iddia edilen Bahar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde polisi arayıp, babasının kendisini eve kilitlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıktı. Bahar Ş., itfaiye merdiveni ile indirilerek, ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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