Babasının ölüm haberini alan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Mehmet Öz, yaklaşık bir hafta önce rahatsızlandı.

Böbrek rahatsızlığı bulunan Öz, tedavi olmak üzere yakınlarının yanına gittiği Almanya'da dün yaşamını yitirdi.

Babasının öldüğünü öğrenen kızı Zübeyde Berli (51) fenalaştı. Berli, 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Almanya'dan cenazesi getirilen Mehmet Öz, Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilirken, kızı Berli'nin cenazesi ise Kadıncık Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Zübeyde Berli'nin, daha önce kalp rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olduğu öğrenildi.