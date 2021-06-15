Babasının sürdüğü traktör onu hayattan kopardı! 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Eskili ilçesindeki İkizce Yaylası'nda baba Baba Muhammed Nebi Nesimi, traktörüyle geri manevra yaptığı sırada, çocuğu Mabina Nesimi'ye çarptı.

Küçük çocuk traktörün altında kaldıktan sonra, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mabina ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA