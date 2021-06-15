HDP'yi kapatma davasında sıcak gelişme: İlk inceleme 21 Haziran'da yapılacak!Güzel oyuncu çok heyecanlı! Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladıMİLYONER Mİ, DOLANDIRICI MI?SON DAKİKA! Biden, Erdoğan ile görüşmelerini yorumladı: İyi şeyler hissediyorum!Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Bu yıl hacca gidiliyor mu, yapılacak mı?2021 LGS yüzdelik dilimleri düşer mi? Lise taban puanları düşer mi 2021?Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Akçay tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!Son dakika | Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu hakkında sert açıklama: Örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettikBorsa İstanbul'da işlem kodu değişen şirket hangisi? | Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. yeni BİST koduBuket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Babasının sürdüğü traktör onu hayattan kopardı! 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti

Babasının sürdüğü traktör onu hayattan kopardı! 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde baba Muhammed Nebi Nesimi'nin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti.

Babasının sürdüğü traktör onu hayattan kopardı! 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Eskili ilçesindeki İkizce Yaylası'nda baba Baba Muhammed Nebi Nesimi, traktörüyle geri manevra yaptığı sırada, çocuğu Mabina Nesimi'ye çarptı.

Küçük çocuk traktörün altında kaldıktan sonra, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mabina ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Acı olay! Babasının sürdüğü traktörün altında kalan 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti Acı olay! Babasının sürdüğü traktörün altında kalan 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti Acı olay! Babasının sürdüğü traktörün altında kalan 2 yaşındaki Mabina Nesimi hayatını kaybetti

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT