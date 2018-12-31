Babasının yaptığı düzenekle yürüyen Özge, 6 yaşında ilk kez salıncağa bindi

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına 150 TL'ye kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, 6'ıncı yaş gününü kutladı. Pastasındaki mumları üfleyen küçük Özge, babasının düzeneğin yerine kurduğu salıncakta ilk kez sallandı.

Kepez ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) "Özge" ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden küçük Özge, alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge'ye siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye seferber oldu.

"Mumları üfledi"

Protez bacakla kendi kendine yürümeye başlayan Özge'nin bugün 6'ıncı yaş günü kutlandı. Yıldırım ailesi küçük kızları için üzerinde "İyi ki doğdun Özge" yazılı pasta yaptırdı. Ailesiyle birlikte pasta üzerindeki mumları söndüren Özge'nin bir hayli neşeli olduğu görüldü. Kızına bilezik hediye eden Yıldırım, daha sonra Özge'yi tavana yürüme sisteminin yerine kurduğu salıncakta kızını ilk kez salladı. Babasının ellerinde uzun süre sallanan Özge'nin mutluluğu yüzüne yansıdı.

"Özge'yi mutlu etmeye çalışıyorlar"

Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin sağlıklı doğduğunu ve hatalı bir iğnenin ardından kızının bacağını kaybettiğini söyledi. Özge'ye Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle protez bacak takıldığını dile getiren Yıldırım, "Hukuki yoldan mücadele ediyoruz. Özge 6 yaşına geldi ama hukuki anlamda sonuç alamadık. O nedenle üzgünüz, Özge'yi bundan sonraki yaşamında mutlu etmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki hukuk işlesin. Takipsizlik kararı verildi bu bizi çok üzdü" dedi.

"Protezi küçük gelmeye başladı"

Özge'nin büyümesiyle birlikte protezin küçük gelmeye başladığını ifade eden Yıldırım, "2-3 saat sonra protezi çıkarmak zorunda kalıyorum. Çünkü küçük geliyor. Değişme zamanı geldi, ben ne yapayım dilenci miyim? Protez 13 bin lira. Ben her seferinde bu kadar parayı nasıl bulacağım. Özge şuan dil eğitimi alıyor. Bu sene okula başlayacak" dedi.

Öztürk, Özge'nin yüzünün gülmesinin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı dile getirdi.

Kaynak: İHA