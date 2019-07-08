Babasıyla tartışıp tarlayı terk eden zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde babasıyla tartışan zihinsel engelli bir şahıstan, 6 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Bölgede yapılan geniş çaplı aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki tarlalarında çalışan 37 yaşındaki zihinsel engelli Ümmet Gök, babası Bayram Gök ile tartışmaya başladı. Daha sonra tartıştığı babasını tarlada bırakarak tarladan ayrılan Ümmet Gök'ten, o saatten bu yana haber alınamıyor. Zihinsel engelli olmasından dolayı geçmiş yıllarda da birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra eve döndüğü için ilk gün ihbar etmeyen Ümmet Gök'ün ailesi, ikinci günün sonunda da Ümmet Gök eve dönmeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelerek detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, arama çalışmaları başlattı.

Ekipler seferber oldu

Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 6 Temmuz 2019 Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Ümmet Gök için ekipler seferber oldu. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmalarım kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Kemaliye ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahalle çevresindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Gök'ün daha önceki ortadan kaybolmalarında bulunduğu yerler başta olmak üzere, mahalle sakinleri tarafından zihinsel engelli şahsın son görüldüğü yerlerde yapılan arama kurtarma çalışmalarına Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı "Havuç" isimli iz takip köpeği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile mahalle halkı, Gök'ün bulunması için seferber oldu. Bölgede yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarında, bu saate kadar hiçbir ize rastlanılmadı.

Öte yandan, Ortaköy Mahallesi'ne gelerek ekiplerden bilgi alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, arazide yapılan çalışmalara eşlik etti.

Jandarma, AFAD ve mahalle halkı tarafından yaklaşık 100 kişilik ekiple sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam edileceği bildirildi.

Babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan Ümmet Gök'ün, kendisine ait cep telefonunu da evde bıraktığı ve yanına hiçbir eşya almadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA