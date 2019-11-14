Babaya acı veda! Cansız bedenine sarılıp ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan Kemal Yıldırım hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen oğlu Nizamettin Yıldırım, babasının cansız bedenine sarılıp, "Ne olursun babam kalk" diyerek ağladı.

"Ne olursun babam kalk"

Bursa İnegöl'de beton mikserinin altında kalarak ahayatını kaybeden 60 yaşındaki Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizamettin Yıldırım, babasının cansız bedenini görünce sarılıp, "Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Umut C. (24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Kemal Yıldırım'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.