Bab'da bombalı terör saldırısında 5 sivil yaralandı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde iki ayrı noktaya bırakılan paketler, eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamada 5 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab'da 10 Mayıs'ta işlek caddeye bırakılan paketin iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralanmıştı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA