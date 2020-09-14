  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Egemen ile Eda arasında büyük yüzleşme!

Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Egemen ile Eda arasında büyük yüzleşme!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Egemen ile Eda’nın kavgası en dikkat çekici detay olarak karşımıza çıkıyor. Deniz'in kendi oğlu olduğunu anlayan Egemen ile eski sevgilisi Eda arasında yüzleşme yaşanıyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BABİL DİZİSİ KONUSU

Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar.Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan’ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan’ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.

Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur. 

Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Egemen ile Eda arasında büyük yüzleşme!

 

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.

Onur Saylak (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.

Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.

Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.

Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.

Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.

Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.

Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'in planı ne?Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'in planı ne?

Savaşçı 98. bölüm fragmanı yayınlandı | Kopuz Albay'ın herkesten sakladığı bilgi ne?Savaşçı 98. bölüm fragmanı yayınlandı | Kopuz Albay'ın herkesten sakladığı bilgi ne?

Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!Maria ve Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı | Gerçekler Maria'yı şok ediyor!

Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza intikam yemini ediyor!Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza intikam yemini ediyor!

 

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:57
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Egemen ile Eda arasında büyük yüzleşme!
Babil 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Egemen ile Eda arasında büyük yüzleşme!
Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'in planı ne?
Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'in planı ne?
Savaşçı 98. bölüm fragmanı yayınlandı | Kopuz Albay'ın herkesten sakladığı bilgi ne?
Savaşçı 98. bölüm fragmanı yayınlandı | Kopuz Albay'ın herkesten sakladığı bilgi ne?
Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza intikam yemini ediyor!
Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza intikam yemini ediyor!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Şule'yi mi seçiyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Şule'yi mi seçiyor?
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun büyük savaşı başlıyor!
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun büyük savaşı başlıyor!
Bay Yanlış 12. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Aşkta ezber olmaz!''
Bay Yanlış 12. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Aşkta ezber olmaz!''
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Osmanlı'nın temelleri atılıyor!
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Osmanlı'nın temelleri atılıyor!
Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'dan büyük itiraf!
Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan'dan büyük itiraf!
Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Selin'i geri kazabilecek mi?
Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Selin'i geri kazabilecek mi?