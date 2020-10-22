Babil 17. bölüm 2. fragmanı izle | Eda ile Egemen evleniyor!

Babil 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Aslı Enver, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı bomba etkisi yarattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Egemen Eda'ya evlenme teklifi etmişti. İşte Babil 17. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

BABİL 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Babil 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan ikinci fragmanda İrfan oğluna beraber yaşamayı ve uzaklara gitmeyi teklif ediyor ancak Deniz'in cevabı İrfan'ı yıkıyor..

BABİL 17. BÖLÜM 1. FRAGMAN

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Egemen ve Eda evleniyor. Diğer yandan ise nikahın ardından gece babası İrfan'ı arayan Deniz'in "Egemen amca bizim evde uyuyor" sözleri fragmana damga vuruyor.

BABİL DİZİSİ KONUSU

Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar. Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan’ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan’ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır. Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur.

BABİL OYUNCULARI

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu