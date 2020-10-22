Babil 17. bölüm 2. fragmanı izle | Eda ile Egemen evleniyor!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Babil 17. bölüm fragmanı ile izleyicileri şok etti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Egemen ve Eda ani bir kararla evlendi. Diğer yandan ise nikahın ardından gece babası İrfan'ı arayan Deniz'in "Egemen amca bizim evde uyuyor" sözleri ise fragmana damgasının vurdu. İşte Babil 17. bölüm 2. fragmanı
Babil 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Aslı Enver, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı bomba etkisi yarattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Egemen Eda'ya evlenme teklifi etmişti. İşte Babil 17. bölüm 2. fragmanı haberimizde...
BABİL 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI
STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Babil 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan ikinci fragmanda İrfan oğluna beraber yaşamayı ve uzaklara gitmeyi teklif ediyor ancak Deniz'in cevabı İrfan'ı yıkıyor..
BABİL 17. BÖLÜM 1. FRAGMAN
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Egemen ve Eda evleniyor. Diğer yandan ise nikahın ardından gece babası İrfan'ı arayan Deniz'in "Egemen amca bizim evde uyuyor" sözleri fragmana damga vuruyor.
BABİL DİZİSİ KONUSU
Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar. Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan’ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan’ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır. Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur.
BABİL OYUNCULARI
İrfan: Halit Ergenç
Egemen: Onur Saylak
Ayşe: Aslı Enver
İlay: Birce Akalay
Eda: Nur Fettahoğlu
Süleyman: Mesut Akusta
Kudret: Veda Yurtsever
Deniz: Beren Kasımoğulları
Hakan: Selahattin Paşalı
Yalçın: Mert Doğan
Funda: Lesli Karavil
Nehir: Gizem Kala
Mert: Gürberk Polat
Aydan: Aydan Koptur
Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
Büşra: Şeniz Çetin
Aynur: Funda Eskioğlu
Sedat: Barış Aksavaş
Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu