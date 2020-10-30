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Babil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil bu akşam 18. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile büyük ilgi gören dizinin sevenleri yine nefeslerini tuttu. Yeni bölüm fragmanında Egemen Deniz'in velayetini almak için harekete geçiyor. Peki Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil 18. bölüm izle linki haberimizde..

Babil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil 18. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ekranlara gelen yeni bölümde Egemen Eda'yı velayet davası açmak için ikna etmeye çalışırken İrfan, Egemen'in oğlunu elinden alacağını anlayarak bir plan yapıyor. Peki Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil 18. bölüm izle linki haberimizde..

Babil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 18. BÖLÜM FRAGMANI

Egemen, "Velayet davası açmamız şart. İrfan'a karşı benim yanımda dur. Oğlumu bana kavuştur" sözleri Eda'nın kafasını karıştırıyor. Oğlu Deniz'den kopamayan İrfan ise, okul gösterisini gittiğinde öğretmenin "Deniz'in babası Egemen Bey'e teşekkür ediyoruz" sözlerini duyunca büyük şok yaşıyor. Egemen'in oğlunu elinden alacağını anlayan İrfan bir plan yapıyor. İrfan "Kaybedecek bir dakikam. Bu işi bitiriyoruz" sözleriyle harekete geçiyor.

Babil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fragmanda Egemen'in de hareketsiz şekilde yerde yattığı görülüyor. Peki Babil'de Egemen'e ne oldu?

 

Babil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 18. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Babil dizisi 30 Ekim Cuma ekranlara geldi. Dizi severler için Babil 15. bölüm izle linki haberimizde...

Babil 18. bölüm izle | Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda sitemizden ulaşabilirsiniz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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