Babil 19. bölüm izle | Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil 19. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ekranlara gelen yeni bölümde İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Peki Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil 19. bölüm izle linki haberimizde...

BABİL 19. BÖLÜM FRAGMANI

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor.

Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor.



İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Babil dizisi 13 Kasım Cuma ekranlara geldi. Dizi severler için Babil 15. bölüm izle linki haberimizde...