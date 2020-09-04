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Babil 2. sezon 2.teaser yayınlandı! Babil ne zaman başlayacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Babil'den nefes kesen bir teaser daha geldi. Yeni bölümleri ile 2. sezon hazırlıklarına başlayan reyting rekortmeni dizinin takipçilerinin merakla bekledikleri 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki Babil ne zaman başlayacak? İşte Babil 2. sezon 2. fragmanı..

Babil 2. sezon 2.teaser yayınlandı! Babil ne zaman başlayacak?

Babil 2. sezon 2.teaser yayınlandı. Baş rollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Babil'in 2. sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Yayınlanan 10. bölümün ardından koronavirüs nedeni ile sezon finali yapan Babil 2. sezon ile yeniden Star TV'de olacak. İşte Babil 2. sezon 2.tanıtım fragmanı haberimizde...

BABİL 2 SEZON 2. TEASER

 

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'nin merakla takip edilen dizisi Babil'in tanıtım fragmanları yayınlanmaya devam ederken sevenleri Babil dizisi ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. Tanıtım fragmanında bir tarih belirtilmezken dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. 

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

  1. Onur Saylak - Egemen
  2. Aslı Enver - Ayşe
  3. Birce Akalay - İlay
  4. Nur Fettahoğlu - Eda
  5. Mesut Akusta - Süleyman
  6. Beren Kasımoğulları - Deniz
Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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