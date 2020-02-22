Babil 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Babil 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında İrfan ile Ayşe arasındaki buzlar eriyor. Ayşe'nin suçsuz olduğunu anlayan İrfan özür dileyerek bir hediye veriyor.