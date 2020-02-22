Babil 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Babil 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında İrfan ile Ayşe arasındaki buzlar eriyor. Ayşe'nin suçsuz olduğunu anlayan İrfan özür dileyerek bir hediye veriyor.
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22 Şubat 2020 Cumartesi 08:54
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