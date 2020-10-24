Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Star TV'de akademisyenlik görevinden alınan İrfan'ın (Halit Ergenç) etrafında gelişen olayları anlatan Babil dizisi Cuma günleri ekranlara geliyor. 17. bölümünün ekranlara geldiği dizinin son bölümüne izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyenler araştırmalarda bulunuyor. İşte Babil dizisinin son bölümü...

BABİL 17. BÖLÜM İZLE | BABİL SON BÖLÜM İZLE

Babil dizisinin 17.bölümünde İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

Babil dizisinin 17.bölümünü izlemek için tıklayınız.

BABİL 18.BÖLÜM FRAGRAMANI İZLE

Babil dizisinin 18. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.

BABİL DİZİSİNİN KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL DİZİSİNİN OYUNCULARI

- İrfan ( Halit Ergenç)

- Egemen (Onur Saylak)

- Ayşe (Aslı Enver)

- İlay (Birce Akalay)

- Eda (Nur Fettahoğlu)

- Süleyman (Mesut Akusta)

- Deniz (Beren Kasımoğulları)