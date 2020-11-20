Babil Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Babil final bölümü tek parça

Babil 20. final bölümü ile 20 Kasım Cuma akşamı izleyicilerle son kez Star TV ekranlarında buluşuyor. Baş rollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak gibi birçok ünlü ismin yer aldığı dizinin final bölümünü izlemek isteyenler için Babil Dizisi 20. Bölüm Full İzle linki haberimizde...

Ekranların en beğenilen dizileri arasında yer alan Babil bu akşam 20. bölüm ile ekranlarda olacak.

BABİL 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.