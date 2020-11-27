Babil dizisi bitti mi? Neden yok? Ekranların beğeni ile takip edilen dizisi 'Babil' ikinci sezonda reytinglerden beklediği geri dönüşü sağlayamayınca final yapacağına dair dedikodular kulislerde dönmeye başlamıştı. Dizinin yayın kuşağında yer almamasının ardından dizinin takipçileri Babil dizisi bitti mi? Neden yok? Bugün Babil dizisi yayınlanacak mı? soruları araştırılmaya başlandı.

BABİL DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Babil dizisi son haftalarda reyting düşüşü yaşaması nedeni 20. bölümde final kararı alarak yayın hayatına son verdi.

BABİL DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Mesut Akusta gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve büyük bir bütçe ayrılarak yayın hayatına giren fenomen dizi Babil ilk sezonda yakaladığı reyting oranlarını yakalayamayınca final yapma kararı aldı.