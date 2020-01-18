Babil dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Star TV’de ilk bölümü yayınlanan Babil dizisinin oyuncuları ve dizinin konusu izlemeyenler için merak uyandırdı. İşte dizi hakkında merak edilenler..

Babil Dizisi Konusu Nedir?

Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar.

Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan’ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan’ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.

Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur.

Babil Dizisi Oyuncu Kimdir?

Bein Medya’da yayınlanacak olan ve Ay Yapım imzalı Babil Dizisi birbirinden ünlü ve başarılı oyuncuları da bir araya getirmiş durumda. Son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasında yer alan ve her biri bir dizinin başrolü olabilecek oyuncuların bir araya geldiği dizinin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Halit Ergenç (İrfan), Ozan Güven (Egemen), Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Fuat fatih Odabaşı ve Mesut Akusta gibi oyuncular yer alıyor. Yakın zamanda ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi daha şimdiden büyük heyecan ve merak uyandırmış durumda.

BABİL HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

M.ö. 479 yılında Babil işgal edilmiş ve krallar tarafından Babil Kulesi yıkılmıştır. Daha sonra da hiç onarılmamıştır. Ancak, Babil Kulesine gelen Büyük İskender harabe olan kuleye hayran olmuş ve tekrar eski haline getirmeye karar vermiştir. 10.000 kişiyi bir araya getirerek kulenin bütün molozlarını ancak 2 ayda temizletebilmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra kulenin eski haline getirilmesinden vazgeçilmiştir. Büyük İskender sıtma hastalığı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Eski bir şehir olan Babil, Bağdat’ın 100 km kadar güneyinde bulunur. Şehirde yaşamın olduğu dönemde Fırat Nehri Babil Şehrinin tam ortasından geçmekteydi. Bulunan yazı tabletlerine göre M.Ö. 275 yılında şehrin terk edildiği sanılıyor. Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölgenin kalıntıları hala görülmektedir. Irak’taki El Hilla kasabasının bugünkü konumu Babil şehrinin merkeziydi.

Babil Kulesi eski çağların 7 harikasından biriydi. Günümüzde Babil şehri diye bir yer yoktur. Babil şehri şu anda konum olarak Irak sınırları içindedir. Bugün Babil’den ve Babil Kulesi’nden geriye sadece adı kalmıştır. Rönesans döneminde babil kulesi bir çok ressamın dikkatini çekmiş ve tüm gerçekliği ile canlandırılmak istenmiştir. 9. yüzyıldaki tarihçilerden olan EL-Tabari, peygamberler ve krallar tarihi adındaki yapıtında yazdıklarına göre Nemrut, Babil Kulesini inşa ettirir. İnsanların kibirlerini ve ona ulaşmaya çalışılmalarına tanrı çok kızar ve Tanrı bu kuleyi yıkar. Tüm insanlığın konuştuğu tek dili 72 dile böler. İnsanlar arasında anlaşmazlık sağlayarak iletişimi engeller.