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  3. Babil dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Babil dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Babil dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kendilerini öldürmek isteyen Süleyman'ın elinden kurtulan İrfan, planladığı işi hayata geçirmek için yeni bir maceraya giriyor.

Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandıYasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Beren Saat sevişme sahnesi Atiye dizisine ilk bölümde damga vurduBeren Saat sevişme sahnesi Atiye dizisine ilk bölümde damga vurdu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandıKuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı

 

18 Ocak 2020 Cumartesi 08:52

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