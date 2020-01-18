Babil dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Babil dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kendilerini öldürmek isteyen Süleyman'ın elinden kurtulan İrfan, planladığı işi hayata geçirmek için yeni bir maceraya giriyor.