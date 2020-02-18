Babil dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Babil dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Süleyman İrfan ve Egemen’e ölümlerinin ne kadar yakın olduğunu söylüyor. İrfan kendilerinin polise ihbar edenin Ayşe olduğunu düşünüyor ve görünen o ki İrfan ve Ayşe daha da yakınlaşacak.
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18 Şubat 2020 Salı 08:41
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