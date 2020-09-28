Babil dizisi final mi yapıyor? Birkaç hafta önce yayınlanmaya başlayan TV 8 'in Kırmızı Oda dizisinin yüksek reytinglere ulaşması nedeniyle Babil dizisinin final yapacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil'in final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki Babil ne zaman final yapacak? Babil dizisi final mi yapıyor? İşte detaylar...

BABİL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ay Yapım ve Star TV’den Babil dizisinin final yapıp yapmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama Babil dizisi bu haliyle ekranlara veda etmek durumunda kalacak gibi görünüyor. Kırmızı Oda'nın reytinglerinin yükselmesinin ardında Babil dizisinin devamı da pek mümkün görünmüyor.

TV 8 'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin müthiş başarısı Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış’ın başını yedi. Bu kez de kara bulutlar Babil ve Hercai’nin üzerinde dolaşıyor.

BABİL DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Babil 13.bölümde Deniz’in kaçırılmasıyla her şey alt üst olur. Kaçırılma olayı sonrası Eda, Egemen’e gerçeği İrfan’a söylememesi için açık çek teklif eder.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.

Onur Saylak (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.

Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.

Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.

Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.

Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.

Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.

BABİL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Babil dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

BABİL KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?