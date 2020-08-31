Babil yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Babil ne zaman başlıyor?

Babil yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Babil yeni sezon ilk tanıtım fragmanı ile seyircilerle buluştu. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil 1. sezonda heyecan dolu bölümleri ile izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Peki Babil ne zaman başlıyor? İşte Babil yeni sezon tanıtım fragmanı...

Yeni sezon tanıtım fragmanına damga vuran Ozan Güven'in yerine gelen Onur Saylak oldu. Egemen karakterine can veren Onur Saylak'ın dizide sergileyeceği üstün performansı fragmandan belli oldu. İşte Babil yeni sezon tanıtım fragmanı...

BABİL YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.

Onur Saylak (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.

Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.

Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.

Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.

Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.

Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.

BABİL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Babil dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

BABİL KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?