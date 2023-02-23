Baboucarr Gaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baboucarr Gaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baboucarr Gaye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baboucarr Gaye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baboucarr Gaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baboucarr Gaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baboucarr Gaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baboucarr Gaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baboucarr Gaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baboucarr Gaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baboucarr Gaye 24 Şubat 1998 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gambiya,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baboucarr Gaye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edima Sports Management yapmaktadır. Baboucarr Gaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baboucarr Gaye'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baboucarr Gaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baboucarrgaye40/

Baboucarr Gaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baboucarr Gaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Baboucarr Gaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baboucarr Gaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2015 yılında Bielefeld U19

25 Temmuz 2016 yılında Bielefeld

21 Temmuz 2019 yılında Wattenscheid

23 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2020 yılında Stuttgart II

15 Temmuz 2020 yılında RW Koblenz

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında SV Rödinghausen

4 Ocak 2023 yılında Lok. Sofia

Baboucarr Gaye kimdir

Baboucarr Gaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baboucarr Gaye şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Ummeln (-2007), Arminia Bielefeld (2007-7/2016)

Baboucarr Gaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gambiya takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Baboucarr Gaye nereli

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