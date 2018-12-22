Babusselam mülteci kampına, İnegöl’den 5 tır yardım

Türkiye-Suriye sınırındaki Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına yakın kurulan Babusselam kampında yaşam mücadelesi sürüyor.

Suriye'deki kamplarda kalan mazlumlara, İnegöl halkı tarafından gönderilen 50 ton kömür, 50 ton su, 4 bin 500 hasta bezi ve 25 ton undan oluşan 5 tır dolusu yardım dağıtıldı.

Türkiye - Suriye sınırındaki Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına yakın kurulan Babusselam Mülteci Kampında binlerce kişi savaş nedeniyle evlerini yurtlarını terk ederek yıllardır yaşamlarını sürdürüyor. Binlerce kişi burada kurulan çadırlarda yaşarken, Türkiye'den gönderilen yardımlar İHH'nın lojistik merkezinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine veriliyor. İnegöl halkı tarafından gönderilen 50 ton kömür, 50 ton su, 4 bin 500 hasta bezi ve 25 ton undan oluşan 5 TIR dolusu yardımı dağıttı.

İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, "Suriye'deki kriz önce reform talepleriyle başladı. Sonra uluslararası güçlerin müdahalesi ile küresel hesaplaşma arenasına dönüştü. Suriye'de insani bedel giderek büyüyor. Şimdiye kadar 500 bin kişi hayatını kaybetti. Bu savaşta 2 milyon kişi sakat kaldı. 5 milyon kişi de evini terk etti. Malumunuz havalar soğuk. Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçiriyor. Soğuğun yanı sıra burada çocuk ve yetişkinler hastalıklar ile mücadele etmeye çalışıyor. Soğuktan dolayı sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşıyor. Ölümler meydana geliyor. Hiçbir Müslüman Hz.Ömer'in şu sözünü unutmasın; "Kışın dağlara yem buğday serpin ki. Kimse demesin Müslümanların ülkesindeki kuşlar açlıktan öldü diye İslam ülkelerinin birisinde eğer bir çocuk açlıktan ve yoksulluktan ölürse Müslümanlar olarak inanın bunun hesabını veremeyiz. Görüyorsunuz buradaki insanlar kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. Kış, mülteci kamplarında soğuk, hastalık ve ölüm anlamı taşıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin kışlık elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı var. Suriye halkı desteğimizi bekliyor" diye konuştu.

Acil kömür ve bez lazım

İHH Marmara Bölge koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise "Burada yaşam mücadelesi gerçekten çok zor. Bizler gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Gelen yardımlarının girişlerin her hangi bir sorun yaşanmıyor. Ama kış aylarında olduğumuz için acilen çok sayıda temizlik maddesi, yakıt, kömür, çizme ihtiyacı var. Hayırseverlerden bu tür yardımları acilen bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Suriye'de bulunan diğer kamplarda durumlar hiç iç açıcı değil. Ne yazık ki kış şartları nedeniyle bir çok kamp çamur deryasına döndüğü görülüyor.

Kaynak: İHA