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Baç ne demek, TDK'ya göre Baç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baç ne demek, TDK'ya göre Baç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baç ne demek? Baç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baç kelimesi. Peki baç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baç nedir, baç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Baç kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre baç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde gümrük vergisi
- Zorla alınan para, haraç

BAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sirkeci'de oh diye gözlerini açtı, şehrin ta göbeğinde bacını verdiği köprüyü yavaş yavaş geçti.
- Galata'da baç alınan evler bir gece içinde istiklallerini ilan ederek en meşhur hamilerini kovmuşlardı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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