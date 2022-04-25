Baca Kontrol Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baca Kontrol Personeli görev tanımı nedir, Baca Kontrol Personeli ne iş yapar, Baca Kontrol Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baca Kontrol Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baca Kontrol Personeli Tanımı;

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Baca Kontrol Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Baca Kontrol Personeli Maaşları

Baca Kontrol Personeli maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baca Kontrol Personeli maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baca Kontrol Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7119.05

Meslek Adı :

Baca Kontrol Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, baca projelendirme çalışmalarına katılan, baca montaj ön hazırlığı ve dikey ve yatay montaj yapan, montajı yapılmış bacayı devreye alan, periyodik baca kontrollerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baca Kontrol Personeli, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Baca Keşfini Yapmak amacıyla baca projesi için verileri toplamak, baca projesini okumak,

f) Projeye uygun seçilmiş baca elemanlarını kontrol etmek,

g) Malzemeleri montaja uygun hale getirmek,

h) Montaj mahallini baca özelliğine uygun hale getirmek,

i) Dikey montajı yapmak,

j) Kapalı şaft içinden bacayı geçirmek,

k) Sistem bacayı kurmak,

l) Yatay montajı yapmak,

m) Yakıcı cihazla baca giriş borusunun arasındaki duman kanalı montajını yapmak,

n) Ölçüm deliği bırakmak,

o) Yoğuşma suyu tahliyesi sistemini kurmak,

p) Baca aksesuarlarının montajını yapmak,

q) Seramik baca montajı yapmak,

r) Plastik bacaları montaja hazırlamak,

s) Metal bacaları montaja hazırlamak,

t) Montajı yapılmış bacayı devreye almak,

u) Fiziksel ve işlevsel olarak periyodik baca kontrollerini yapmak

v) Periyodik kontrol sonrası baca uygunluk raporunu hazırlamak

y) Baca kamerası ile görüntü almak

z) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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