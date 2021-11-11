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Baca Kürsüsü ne demek, TDK'ya göre Baca Kürsüsü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baca Kürsüsü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baca Kürsüsü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baca Kürsüsü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baca Kürsüsü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baca Kürsüsü ne demek, TDK'ya göre Baca Kürsüsü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baca kürsüsü ne demek? Baca kürsüsü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baca kürsüsü kelimesi. Peki baca kürsüsü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baca kürsüsü nedir, baca kürsüsü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BACA KÜRSÜSÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baca kürsüsü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baca kürsüsü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çatının üstünde kalan ve üzerine baca külahı oturtulan baca bölümü, baca tomurcuğu

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