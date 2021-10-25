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Baca Şapkası ne demek, TDK'ya göre Baca Şapkası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baca Şapkası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baca Şapkası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baca Şapkası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baca Şapkası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baca Şapkası ne demek, TDK'ya göre Baca Şapkası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baca şapkası ne demek? Baca şapkası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baca şapkası kelimesi. Peki baca şapkası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baca şapkası nedir, baca şapkası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BACA ŞAPKASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baca şapkası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baca şapkası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bacaya yağmur, kar veya rüzgâr girmemesi için baca külahının üzerine yerleştirilen kapak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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