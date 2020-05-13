Baca temizlerken evi yakıyordu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, Tuğrul Uçar'ın evin bacasını temizlemek için yaktığı ateş çatıyı tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ormanlı Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul Uçar, kendisine ait 2 katlı evin baca temizliği için ateş yaktı. Uçar, ardından iftarını açmak için evine gitti. Mahalleli, kısa süre sonra çatıdan yükselen dumanı görerek Uçar'a haber verdi. Eşi ve çocuğunu dışarı çıkaran Uçar, yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Evin çatısının tamamen alev aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA