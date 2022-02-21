Baca Temizleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baca Temizleyicisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baca Temizleyicisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baca Temizleyicisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baca Temizleyicisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baca Temizleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Baca Temizleyicisi Maaşları

Baca Temizleyicisi maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Baca Temizleyicisi maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baca Temizleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7133.01

Meslek Adı :

Baca Temizleyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dış Yüzeyi Temizleyicileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ocak, baca boşlukları ve irtibat borularındaki kurumları temizleyen kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Baca Temizleyicisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurum temizlerken ocağı baca boşluğuna bağlayan duman borusunu çıkarmak,

b) Ocak çukurundaki birikmiş kurumu bir elektrikli süpürge ile almak

c) Boruyu uzun saplı bir fırça ile temizlemek veya yeni boru takmak,

d) Bacayı temizlerken şömine boşluklarını ve ev içerisindeki bacaya bağlı diğer delikleri kapatmak,

e) İçerisine ağırlık yerleştirilmiş torbaları baca boşluğundan aşağıya sarkıtıp yukarı çekmek ve bu suretle baca duvarlarındaki kurumun kazınarak dökülmesini sağlamak,

f) Baca çukurunu elektrikli süpürge ile temizlemek veya uzun saplı bir fırçayı baca içerisine sokarak aşağı yukarı hareket ettirmek yahut ucuna ağırlık bağlanmış bir fırçayı iple bacadan aşağı yukarı indirip çekmek suretiyle bacanın içini temizlemek,

g) Benzeri temizlik metotlarından faydalanarak ocakları ve kazanları temizleyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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