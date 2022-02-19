Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Maaşları

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.14

Meslek Adı :

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, bacatemizleme ön hazırlığı, baca ve yatay duman kanalı bağlantısı ile bacaya ait ilave donanımların temizlenmesi işini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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