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Baca yangını panik oluşturdu

Karabük'te 3 katlı bir binanın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Baca yangını panik oluşturdu

Karabük'te 3 katlı bir binanın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Karabük'Ün Aydınlıkevler 507 nolu caddesinde meydana gelen olayda, 3 katlı aile apartmanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Baca kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracının müdahalesi sonrası baca yangını söndürüldü.

Baca yangını panik oluşturdu

Baca yangını panik oluşturdu

Kaynak: İHA



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