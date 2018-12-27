Bacadan çıkan yangın bir evi kül etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü. Yaşlı çifti komşuları kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Urgan ve Şahiner Urgan'a ait tek katlı ahşap ev, bacadan çıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı. Yangın anında evde bulunan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Emet Belediyesi ve Etibor İşletmesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ev sahibi Sadık Urgan ve Şahiner Urgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangında evde bulunan hiçbir malzemenin kurtarılamadığı aktarıldı.

Kaynak: İHA