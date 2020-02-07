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Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 

MALATYA'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 

MALATYA'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Gül Parkı'nda bulunan oyun alanındaki kaydırakta oynayan çocuğun bacağı, kaydırağın demir korkuluğuna sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı.

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Kaynak: DHA

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