Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli'de oynadığı evinin balkonunda bacağını demir korkuluklara sıkıştıran 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi, Doğan Caddesi üzerinden meydana geldi. Sekiz yaşındaki E.Ç. isimli çocuk evlerinin balkonundaki oynarken bacağını demir korkuluklara sıkıştırdı. Aile üyeleri önce müdahalede bulunarak çocuğun bacağını korkuluklardan çıkarmaya çalışsa da bundan başarılı olamadı. Ardından durum 112 Acil servise bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak demir korkulukları açıp çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarabildi. Yaklaşık yirmi dakika süren müdahalenin ardından küçük çocuk kurtarıldı.

Kaynak: İHA