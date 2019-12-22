Bacağına demir saplanan çiftçi, 15 günde iyileşti

KÜTAHYA'nın Göynükören köyünde çiftçilik yapan Abdullah Akyıldız (26), yaklaşık 4 ay önce ot biçme makinesinin yerinden fırlayan demirinin sağ bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde operasyon geçirip, fizik tedavi gören Akyıldız, 15 günde sağlığına kavuştu. Kısa sürede iyileşebileceğini tahmin etmediğini belirten Akyıldız, "Öleceğim, diye düşünüyordum. Tedavimin ardından sağlığıma kavuştum, yaşamak çok güzel" dedi.

Kütahya merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Göynükören köyünde çiftçilik yapan Abdullah Akyıldız, 4 ay önce ot biçmek için tarlasına gitti. Makineden çıkarmak istediği demir parçasının fırlayıp, sağ bacağına saplanması sonucu ağır yaralanan Akyıldız, sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada operasyon geçiren ve fizik tedavi gören Akyıldız, 15 gün sonra taburcu edildi. Akyıldız, fizik tedavilerini tamamlayıp, sağlığına kavuştu.

'DEMİRİ ÇIKARSAM ÖLECEKMİŞİM'

Köyünde tarla sürmeye ve hayvanlarını otlatmaya yeniden başlayan Abdullah Akyıldız, "Eğer olay yerinde bacağımdaki demiri çıkarsaydım ölecekmişim. Soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Annemin duasıyla çıkıyorum çalışmaya. Annem bacağıma demir saplandıktan hemen sonra tesadüfen beni aradı, "Yetişin" dedim. Bacağım kan içindeydi. Çok kötü görünüyordu. Çok korktum. "Tamam artık buraya kadarmış, öleceğim" diye düşündüm. Hastanede tedavi olup, fizik tedaviyi de tamamlayıp, eski sağlığıma kavuştum. Bu kadar kısa bir süre sonra eski gücüme kavuşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Şu an köyde tüm işleri yapabiliyorum. Hem tarla sürüyorum hem hayvanları otlatıyorum. Yaşamak güzel, en çok hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyorum" diye konuştu.

Nazike Akyıldız ise oğlunu, bacağına demir saplandığında tesadüfen aradığını belirterek, "Abdullah'ın bacağına demir saplandıktan hemen sonra tesadüfen aradım. "Anne yetişin" diyordu. O anı unutamıyorum. Sofra kuruyordum. Hemen apar topar Abdullah'a ulaşmaya çalıştık. Bacağını görünce şok geçirdim. Ne kadar şükretsem az. Allah bana evladımı bağışladı. KSBÜ doktorlarına ne kadar teşekkür etsem az. Çok kritik bir ameliyat olduğunu söylediler. Duygularımı ifade etmekte zorluk yaşıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA