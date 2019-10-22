Bacağından bıçaklanan çocuğu yürüterek acile götürdü

Aksaray'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan kavgada 13 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye götürülen yaralı çocuk, bacağındaki yarasına rağmen sağlık görevlisi tarafından yürütülerek acil servise götürülmesi dikkat çekti.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi 1322 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda eğitim gören 2 öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya karışan R.S. (12), belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak M.N.'yi (13) bacağından bıçakladı. Bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan M.N. çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Ambulanstan kendi çabasıyla inen yaralı çocuk, bacağından yaralı olmasına rağmen yürütülerek acile götürüldü. Sağlık görevlisinin tekerlekli sandalye kullanmayıp yaralı çocuğu topallamasına rağmen yürüterek acile götürdüğü sırada, asıl görevini bırakıp görüntü alan kameramana "çekmeyin" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk, Rahmatollah S.'nin polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte evinde yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA