Bacanağı ve baldızını öldüren eski uzman çavuş, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş (2)
Erzurum'da, bacanağı Fatih Özmen ile baldızı Hülya Özmen'i pusu kurup, tabancayla vurarak öldüren Mükremin Turhan emniyetteki ifadesinin ardından saat 11.00'de adliyiye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Erzurum'da, bacanağı Fatih Özmen ile baldızı Hülya Özmen'i pusu kurup, tabancayla vurarak öldüren Mükremin Turhan emniyetteki ifadesinin ardından saat 11.00'de adliyiye çıkarıldı. Turhan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten adam öldürmek suçundan tutulanarak cezaevine gönderildi. Özmen çiftinin ise Adli Tıp Kurumu'nda otopsilerinin tamamlanması ardından merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: DHA
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