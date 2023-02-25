Bachana Arabuli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachana Arabuli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bachana Arabuli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bachana Arabuli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bachana Arabuli 5 Ocak 1994 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბაჩანა არაბული şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bachana Arabuli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Bachana Arabuli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bachana Arabuli'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bachana Arabuli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bachana Arabuli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bachana Arabuli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bachana Arabuli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Dila

1 Temmuz 2013 yılında Saburtalo

9 Ocak 2014 yılında AD Alcorcón B

30 Haziran 2014 yılında Saburtalo

1 Ağustos 2014 yılında FC Dila

1 Ocak 2015 yılında Saburtalo

20 Ocak 2015 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2015 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2016 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Tbilisi

14 Temmuz 2017 yılında Balmazújváros

16 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC

18 Temmuz 2019 yılında Panionios

22 Eylül 2020 yılında PAS Lamia

31 Ağustos 2022 yılında Macarthur

Bachana Arabuli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bachana Arabuli şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Bachana Arabuli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 22 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 10 gol atmıştır.

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