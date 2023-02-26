Bachana Mosashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachana Mosashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bachana Mosashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bachana Mosashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bachana Mosashvili 22 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბაჩანა მოსაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bachana Mosashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bachana Mosashvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bachana Mosashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bachana Mosashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bachana Mosashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bachana Mosashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Varketili

1 Ocak 2019 yılında Spaeri

Bachana Mosashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bachana Mosashvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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