Bachir Della Krachai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachir Della Krachai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bachir Della Krachai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bachir Della Krachai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bachir Della Krachai 18 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bachir Della Krachai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Bachir Della Krachai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Bachir Della Krachai'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bachir Della Krachai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bachir Della Krachai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bachir Della Krachai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bachir Della Krachai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

21 Temmuz 2019 yılında A Bou Saâda

9 Temmuz 2020 yılında ASM Oran

20 Eylül 2021 yılında MC Oran

Bachir Della Krachai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bachir Della Krachai şuan MC Oran takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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