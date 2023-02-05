Bachirou Yameogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachirou Yameogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bachirou Yameogo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bachirou Yameogo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bachirou Yameogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bachirou Yameogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bachirou Yameogo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bachirou Yameogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bachirou Yameogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bachirou Yameogo 19 Ağu 2004 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. Aslen Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bachirou Yameogo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Bachirou Yameogo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bachirou Yameogo'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

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Bachirou Yameogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bachirou Yameogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Bachirou Yameogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bachirou Yameogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2022 yılında Grenoble

Bachirou Yameogo kimdir

Bachirou Yameogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bachirou Yameogo şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Bachirou Yameogo nereli

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