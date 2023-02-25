Badavi Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badavi Huseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badavi Huseynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badavi Huseynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badavi Huseynov 11 Temmuz 1991 tarihinde Kaspiysk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Bədavi Ruslan oğlu Hüseynov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badavi Huseynov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Communication yapmaktadır. Badavi Huseynov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 31 Ağustos 2012 tarihinde katılmıştır. Badavi Huseynov'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Badavi Huseynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badavi Huseynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Badavi Huseynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badavi Huseynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2011 yılında Sumqayıt

31 Ağustos 2012 yılında Karabağ

Badavi Huseynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badavi Huseynov şuan Karabağ takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Badavi Huseynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 15 numaralı formasıyla 27 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 1 gol atmıştır.

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