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Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

TRT 1'in yeni iddialı dizisinin çocuk oyuncusu Bade Arazlı, izleyici tarafında merak konusu oldu. Peki Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Detaylar haberimizde...

Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

İlk kez Maria ile Mustafa alı diziyle ekranlarda gördüğümüz çocuk oyuncu Bade Arazlı'nın hayatı araştırma konusu oldu. Peki Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte ayrıntılar...

Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

BADE ARAZLI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bade Arazlı 2006 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Arazlı reklam ve dizi film oyuncusudur. Oyunculuğa ilk defa 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisinde rol alarak Küçük Maria karakterine hayat vererek başladı. Yusuf Güney Gün Menajerlik oyuncusu olan Bade Arazlı, dans konusunda da oldukça yetenekli ve bu dalda eğitim almaktadır. Bale yapmayı seven Bade Arazlı, jimnastik konusunda da oldukça başarılıdır. 2021’de Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

*Bir Zamanlar Kıbrıs  (TV Dizisi 2021)

*Maria ile Mustafa (Küçük Maria, TV Dizisi 2021)

Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

ROL ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

*Baby D’S

*Yanes

*Deno Kids

*Defacto

*Canada Schools

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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