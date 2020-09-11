Bade İşçil ve Malkoç Süalp barıştı mı? Birlikte görüldüler!

3 yıllık evliliklerini 2016 yılında sonlandıran Bade İşçil ve Malkoç Süalp birlikte görüntülendi. Etiler’deki bir mekanda kameralara yakalanan çiftin sohbeti sırasında kahkahalar havada uçuştu. İşçil'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken akıllara Bade İşçil ve Malkoç Süalp barıştı mı? sorusu geldi.

Azur isminde bir oğulları bulunan iki ünlü isim Bade İşçil ve Malkoç Süalp 2016 yılında yılında 3 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım'la abisi Nişantaşı'nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu'nda 1600 kişi içinden 146'ncı oldu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço‘nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül‘ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.



Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star'da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak'dan oyunculuk dersleri aldı. 2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor. Uzun ve hızlı yürüyüşler yapan Bade İşçil, 2010 yılında “Becel” yağlarının marka yüzü oldu, reklamlarında oynadı. Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2006 – Gülpare

2007 – Metropol Cafe

2009-2011 – Ezel

2011-2013 – Kuzey Güney

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2012- Ayaklı Gazete TV Yıldızları, En İyi Yardımcı Kadın Drama Oyuncusu, Kuzey Güney

2012- Galatasaray Üniversitesi, En İyi Kadın Oyuncu, Kuzey Güney