Badelmilat ne demek, TDK'ya göre Badelmilat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Badelmilat ne demek? Badelmilat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi badelmilat kelimesi. Peki badelmilat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre badelmilat nedir, badelmilat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BADELMİLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Badelmilat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Badelmilat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre badelmilat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Milattan sonra

